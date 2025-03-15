Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2025 04:52
YD SB YD ASB CEZA VE MEMURİYET
Sivil hayatta memurum yedek subay veya asb iken aldığım cezalar memuriyetimi etkiler mi?? Lütfen bilgisi olan veya öğrenebilecek biri yazar mı?

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