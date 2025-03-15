Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mart 2025 07:35
Mebbis e sınav başvurulmuyor

Mebbis ten e sınava başvurmaya çalılıyorum her seferinde karşıma video çıkıyor bir türlü kurtulamıyorum ve tebellüğ etmem gereken şeyleri de ettim. Sözleşmeli öğretmenim.

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