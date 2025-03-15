Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mart 2025 07:35
Mebbis'te e-sınav başvurusu yapamıyorum.

Mebbis ten e sınava başvurmaya çalılıyorum her seferinde karşıma video çıkıyor bir türlü kurtulamıyorum ve tebellüğ etmem gereken şeyleri de ettim. Sözleşmeli öğretmenim.


ÇağatayD
Şube Müdürü
15 Mart 2025 09:53
Bazı iller bununla alakalı seminer alınmış olmayı şart koşuyor. Seminer aldıktan sonra belgenizi il/ilçe meme iletiyorsunuz ve başvuru sayfasını size açıyorlar

Datdiriditdit
Memur
15 Mart 2025 15:46

E sınav uygulama izleme sorumluluğu kursunu tamamlamayanlar e sınav görevi alamıyotlar


AtlantisMD
Aday Memur
15 Mart 2025 16:19

Tamam sayın hocalarım cevaplarınız için teşekkürler.


mehmetege
Memur
15 Mart 2025 17:18
İstanbul da başvurular öğretmenlere haber verilmeden ilçe de calisanlar ve tanıdık ogretmenlere bilgi verilerek alınmış diyorlar, doğruluğu var mıdır?

m.r_f
Şef
15 Mart 2025 17:56

Yoktur.

mehmetege, 6 saat önce
İstanbul da başvurular öğretmenlere haber verilmeden ilçe de calisanlar ve tanıdık ogretmenlere bilgi verilerek alınmış diyorlar, doğruluğu var mıdır?

mehmetege
Memur
15 Mart 2025 18:02
teşekkürler
m.r_f, 5 saat önce

Yoktur.

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