Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mart 2025 07:56
15 MART 2025 Maaşımın yatmaması.
Neredeyse 8 saat oldu ancak halen maaşım yatmadı. 18 yıllık memuriyet hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu acaba?

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