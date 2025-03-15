15 MART 2025 Maaşımın yatmaması.

Neredeyse 8 saat oldu ancak halen maaşım yatmadı. 18 yıllık memuriyet hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu acaba?

Neredeyse 8 saat oldu ancak halen maaşım yatmadı. 18 yıllık memuriyet hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu acaba?