Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2025 08:56
Kademe derece ilerlemesi

Anadolu meslek lisesi bilgisayar bölümünden mezun oldum. Sonrasında bilgisayar bölümünden önlisans eğitimini tamamladim. 2015 yılı Nisan ayi da ise başladım bi ay sonra lisans eğitimi bitti komisyona bildirdim. 2017 yılı mart ayinda doğum iznine çıktım ve 2019 yılı temmuz ayinda ise tekrar geri döndum. Lisede hazırlık(ingilizce) bölümünü bitirdim. Kademe derecem kaç olması gerekir. Birde 1 buçuk sene vekalaeten yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü yaptım. Bunun katkısı olur mu bana. Şimdiden teşekkürler .

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