Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2025 09:35
Ev taşıma izni

İkameti değiştirirken evi taşıyacam deyip izin alabilir miyiz, senelik izinden değil ama mazeret, teşekkürler


specialone1907
Aday Memur
15 Mart 2025 09:58
mazaret izini olarak kullanabilirsin tabi ki birim amirinin insiyatifinde olan birşey
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