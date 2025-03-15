Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2025 09:53
Şükürcü Polislere Selam olsun

Eveet artık neredeyse tüm Kamu kurumu çalışan maaşları bizim Polis Maaşlarını geçti.. Sağlık çalışanları, Öğretmenler, itfaiye, zabıta, askeriye, imamlar, Kamu mühendisleri.. Mutlu musunuz şükürcü kardeşler.! Diğer Memurlar doğduğu büyüdüğü şehirde yaşayıp evlenene kadar ana/babasının evinde kalıyor kira derdi olmuyor, taşınma derdi olmuyor, bizim kadar mobbinge uğramıyor.. Bize gelince bu kadar saat çalışılır mı diye itiraz etsek amir müdürlerden önce polis memuru arkadaşlarımız karşı çıkıp şükret diyorlar, bu paraya bu iş yapılır mı desek, herkesten önce bizim memurumuz beğenmiyorsan istifa et diyorlar.! Bize müstehak.! Öğretmen arkadaşlar yıllarca mücadelesini vere vere "biz nasıl Polisten az maaş alırız " diye itiraz ede ede sonunda Polis maaşını geçtiler helali hoş olsun.! Biz ayda 240 saat çalışıp, aile hayatı yaşayamayıp, evlenip evlenip boşanıp ömür geçirmeye, şükretmeye devam.!!


Salih Bozok
Aday Memur
15 Mart 2025 10:24

Şükürün Allah yapılması gerekdiğini bilmeyen zındık

Hakkını isteyemeyen dilsiz şeytanlar onlar


Müspet 07
Aday Memur
15 Mart 2025 11:01

Tarih böyle bir adaletsizliği tanıklık etmemişti şu ana kadar. Çok çok üzücü bir durum. Göreve başladığımda yüzde 50 fazla idi maasım öğretmenden, astsubaydan da cüzzi miktarda. İş yükü sürekli artarken maaşın artmaması durumu adaletsiz görev dağılımı gibi kronikleşmez umarım. Söylenecek söz yok ne yazık ki


Feritdemir0133
Aday Memur
15 Mart 2025 11:04

17 bin zam lazım gardaşlar


sımseeekk
Şef
15 Mart 2025 11:10
lanet olsun bunu bu duruma getirenlere.1. dereceyım 61 bin alıyorum.eşim öğretmen beni ekdersiyle 5 bin geçti.Ki O 2. derece.Tam iki katı çalışıyorum gece gündüz rezil halde karakolda.ama az kaldı çok şükür .hakkımı alıp kurtulacağım bu adaletsiz düzenden
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