Şükürcü Polislere Selam olsun

lanet olsun bunu bu duruma getirenlere.1. dereceyım 61 bin alıyorum.eşim öğretmen beni ekdersiyle 5 bin geçti.Ki O 2. derece.Tam iki katı çalışıyorum gece gündüz rezil halde karakolda.ama az kaldı çok şükür .hakkımı alıp kurtulacağım bu adaletsiz düzenden

lanet olsun bunu bu duruma getirenlere.1. dereceyım 61 bin alıyorum.eşim öğretmen beni ekdersiyle 5 bin geçti.Ki O 2. derece.Tam iki katı çalışıyorum gece gündüz rezil halde karakolda.ama az kaldı çok şükür .hakkımı alıp kurtulacağım bu adaletsiz düzenden