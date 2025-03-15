Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2025 09:59
3+1 sözleşmeli eş durumu

Merhaba arkadaşlar benim eş durumu tayin ile ilgili bir sorum olacaktı. Ben 3 + 1 sözleşmeli sağlık personeliiyim birinci yılımı henüz doldurmadım eşim Erciyes Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde 4Dli personel. Eşimin yanına bir yıl sonra mı tayin oluyorum yoksa üç yıl beklemem mi gerekecek

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