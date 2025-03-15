Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Mart 2025 11:03
Bedelli askerlik maaş iadesi

İyi günler herkese sorum kısaca bugun maas yattı malum 47 bin ben 3 unden itibaren askeri sevk tarihim olarak asker gozukecegim bir maas farki alinacak benden bu maas farki kac tl tutarında olur 3 unde gidecegim icin 12 gunluk farkimi veririm yoksa okula dilekce yazdigim gunden itibaren mi hesaplama yapilir ve 12 gunluk fark ne oluyor duz hesap 20 bin civari birseymi cıkar

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