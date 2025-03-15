En yüksek maaş nerede alınır?

Şehir hastaneleri - Eğitim ve Araştırma hastanelerinin Yoğun bakım veya acilinde bu 2 tip hastane ve 2 tip riskli birim çalışma yerinde çalışırsan yoğunluk fazla olduğu için TEŞVİK EK ÖDEMEN 9-13 bin arası değişecek şekilde yatar. Normalde bütün yeni başlayan hemşirelerin ham maaşı 50 bin + Taban ek ödemen 3 bin bu ülkenin bütün SB hastanelerinde aynı farkı oluşturan riskli birimde çalışıyorsan yukarıda dediğin tutarda değişen teşvik ek ödemesi alırsın eğer ki risksiz birimde çalışıyorsan 3-4-5 bin bandında alırsın. Ayrıca risksiz birimlerin çoğu fazladan nöbet tutmuyor tutsa da risksiz birimde saati 86 tl riskli birimde 116 tl. Yani ülkenin çoğu hemşiresi 55-60 bin arası alıyor ama yukarıda yazdığım riskli birim yerleride çalışıp aylık zorunlu 180 saat mesainin üstüne 80-100 saat nöbet tutarsan ki bu ciddi bir saat canından can gider böylece maaşını 75 bandına çıkarabilirsin zor olsada

Şehir hastaneleri - Eğitim ve Araştırma hastanelerinin Yoğun bakım veya acilinde bu 2 tip hastane ve 2 tip riskli birim çalışma yerinde çalışırsan yoğunluk fazla olduğu için TEŞVİK EK ÖDEMEN 9-13 bin arası değişecek şekilde yatar. Normalde bütün yeni başlayan hemşirelerin ham maaşı 50 bin + Taban ek ödemen 3 bin bu ülkenin bütün SB hastanelerinde aynı farkı oluşturan riskli birimde çalışıyorsan yukarıda dediğin tutarda değişen teşvik ek ödemesi alırsın eğer ki risksiz birimde çalışıyorsan 3-4-5 bin bandında alırsın. Ayrıca risksiz birimlerin çoğu fazladan nöbet tutmuyor tutsa da risksiz birimde saati 86 tl riskli birimde 116 tl. Yani ülkenin çoğu hemşiresi 55-60 bin arası alıyor ama yukarıda yazdığım riskli birim yerleride çalışıp aylık zorunlu 180 saat mesainin üstüne 80-100 saat nöbet tutarsan ki bu ciddi bir saat canından can gider böylece maaşını 75 bandına çıkarabilirsin zor olsada