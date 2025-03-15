Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2025 11:29
En yüksek maaş nerede alınır?

Arkadaşlar lisans 82 puanlı hemşireyim yeni gelecek alımda tercih yapcağım en yüksek ek ödemesi olan hastane hamgisidir yani en çok parayı nerede kazanırım şehir fark etmez yardımcı olur musunuz


malikane.1999
Daire Başkanı
15 Mart 2025 12:23
Şehir hastaneleri - Eğitim ve Araştırma hastanelerinin Yoğun bakım veya acilinde bu 2 tip hastane ve 2 tip riskli birim çalışma yerinde çalışırsan yoğunluk fazla olduğu için TEŞVİK EK ÖDEMEN 9-13 bin arası değişecek şekilde yatar. Normalde bütün yeni başlayan hemşirelerin ham maaşı 50 bin + Taban ek ödemen 3 bin bu ülkenin bütün SB hastanelerinde aynı farkı oluşturan riskli birimde çalışıyorsan yukarıda dediğin tutarda değişen teşvik ek ödemesi alırsın eğer ki risksiz birimde çalışıyorsan 3-4-5 bin bandında alırsın. Ayrıca risksiz birimlerin çoğu fazladan nöbet tutmuyor tutsa da risksiz birimde saati 86 tl riskli birimde 116 tl. Yani ülkenin çoğu hemşiresi 55-60 bin arası alıyor ama yukarıda yazdığım riskli birim yerleride çalışıp aylık zorunlu 180 saat mesainin üstüne 80-100 saat nöbet tutarsan ki bu ciddi bir saat canından can gider böylece maaşını 75 bandına çıkarabilirsin zor olsada
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