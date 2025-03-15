Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
15 Mart 2025 11:31
Çevik kuvvet polisleri bir protesto olmadığı zaman nerede görev yapıyorlar =

Merak ettim Çevik kuvvet polisleri bir protesto olmadığı zaman nerede görev yapıyorlar ? sanırım çevik kuvvete bağlı farklı ekiplerde var özel tim çevre koruma gibi başka neler var ?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
15 Mart 2025 11:58
cevap vermeyin buna art niyet olabilir

Tim47
Kapalı
15 Mart 2025 12:04

" bu " sensin öncelikle merak etik sorduk sanki TEM şube ile ilgili bilgi istedik hastanelerde üniversitelerde devriye attıklarını görüyoruz başka nerede yapıyorlar dedik ne var bunda allah için bu diyorsun bide abicim ayıp

Gebeskaplumbagaa, 1 saat önce
cevap vermeyin buna art niyet olabilir

azmah
Genel Müdür
15 Mart 2025 12:11

Bende Amerikan başkanının korumalarını merak ediyorum onlar da bizimki gibi reisleri değişince kadrolara mı sürülüyor acaba var mı bilgin kral


Tim47
Kapalı
15 Mart 2025 12:13

Alayamı alıyorsun sende abi diğer arkadaş gibi ters bir sorumu sordum ?

azmah, 56 dk. önce

Bende Amerikan başkanının korumalarını merak ediyorum onlar da bizimki gibi reisleri değişince kadrolara mı sürülüyor acaba var mı bilgin kral


Manuel59
Memur
15 Mart 2025 12:41

evde kalkanla bekliyorlar

Toplam 5 mesaj

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