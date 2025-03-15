Kurumlararası Geçiş

2022 yılında Aile Bakanlığında 4/B Büro Personeli olarak işe başladım 2023 yılında ise kadroya geçerek memur olarak çalışmaktayım.Sorum şu ki ben 4 sene dolmadan başka bir kuruma geçiş yapamıyor muyum?

2022 yılında Aile Bakanlığında 4/B Büro Personeli olarak işe başladım 2023 yılında ise kadroya geçerek memur olarak çalışmaktayım.Sorum şu ki ben 4 sene dolmadan başka bir kuruma geçiş yapamıyor muyum?