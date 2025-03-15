Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mart 2025 12:56
Kurumlararası Geçiş
2022 yılında Aile Bakanlığında 4/B Büro Personeli olarak işe başladım 2023 yılında ise kadroya geçerek memur olarak çalışmaktayım.Sorum şu ki ben 4 sene dolmadan başka bir kuruma geçiş yapamıyor muyum?

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