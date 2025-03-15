Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mart 2025 13:18
Becayiş yapan personel tayin hakkı
Becayiş yapan personelin gittiği yerde 2 sene çalışma zorunluluğu var diye biliyorum mazeret tayinleri hariç.Peki 2 sene dolmadan il dışı geçici görevlendirme kurumlararası geçiş ve görevde yükselme ünvan değişikliği ile başka bir yere gitme durumu var mı?

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