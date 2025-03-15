Becayiş yapan personel tayin hakkı

Becayiş yapan personelin gittiği yerde 2 sene çalışma zorunluluğu var diye biliyorum mazeret tayinleri hariç.Peki 2 sene dolmadan il dışı geçici görevlendirme kurumlararası geçiş ve görevde yükselme ünvan değişikliği ile başka bir yere gitme durumu var mı?

Becayiş yapan personelin gittiği yerde 2 sene çalışma zorunluluğu var diye biliyorum mazeret tayinleri hariç.Peki 2 sene dolmadan il dışı geçici görevlendirme kurumlararası geçiş ve görevde yükselme ünvan değişikliği ile başka bir yere gitme durumu var mı?