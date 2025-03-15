Diş Tabibi 399a tabi memurun yanına eş durumundan gidebilir mi?

Ben 399'a tâbi 12 yıllık sözleşmeli memurum. Eşim diş doktoru. Şu an devam eden kurada Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir ADSM'ne pratisyen Diş Tabibi olarak atanırsa, eş durumundan bulunduğum ildeki bir ADSM'ne gelme ihtimali olur mu? Olursa atandığı yerde asgari ne kadar çalışması gerekir?

Ayrıca, diş tabiplerinin becayiş hakkı oluyor mu? Oluyorsa onda da asgari çalışma süresi şartı var mıdır?