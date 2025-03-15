Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


15 Mart 2025 14:54
Sözleşmeler fesih edilir mi?
Herkese iyi gunler. Bir kurumda sozlesmeli destek temizlik personeli (4/B) olarak gorev yapmaktayim. Kurum işkur veya şirket uzerinden temizlik personeli alirsa bizim sozlesmelerimiz sizlere ihtiyac kalmadi diye feshedilir mi? Tesekkurler.

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