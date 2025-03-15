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Editörler : Lanet


15 Mart 2025 15:04
Ankara'da düz memur maaşıyla geçinebilir mi?

Arkadaşlar sizce düz memur maaşı olan bekar bir memur, kirada oturarak Ankara'da geçinebilir mi?

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