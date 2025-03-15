Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2025 15:14
Polsan kredı taksıdının Tayın sebebı ıle maaş yapılamamasından ödenmemesi

Abılerım arkadaşlarım merhabalar. X ilinden x iline tayınım çıktı. Maas yetısemedıgı ıcın polsan taksıdı odenmedı. Maas yapılınca kesılır mı yoksa polsan hesabına göndermem mı gerekır. Hacız falan koyar mı ılk ödememe durumunda. Bılgısı olan varsa sımdıden teşekkürler.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
15 Mart 2025 15:49
bir sonraki maaşta çift taksit şeklinde kesilecek sizin bişey yapmanıza gerek yok
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