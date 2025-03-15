Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


15 Mart 2025 15:43
aday memur

Merhabalar, büyükşehir ilçe belediyesinde memur olarak çalışıyorum. Aday memur olarak görev yaparken ikinci görevlendirilmenin yapılıp yapılamayacağı hakkında araştırma yapmama rağmen dayanak bulamadım. Bu konuda bilgisi olan biri aday memura ikinci görevin verilip verilemeyeceği hakkında bilgi verebilir mi?

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