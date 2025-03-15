Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Mart 2025 15:43
Yeni memur maaş yatmaması

merhaba arkadaşlar. 11 mart 2025 itibariyle memurluğa resmi olarak başladım. fakat maaşım yatmadı. önümüzdeki ay 2 maaş + 4 günlük ücret alacakmıyım ? yoksa mart ayının ücretini kısa zaman içerisinde yatırırlar mı?


burak0605
Aday Memur
15 Mart 2025 15:58

evet


bysimao
15 Mart 2025 16:17

nisan maaşıyla birlikte mi alacağım daha erken mi yatırırlar?

burak0605, 47 dk. önce

evet


E.Kayı Han
Editor
15 Mart 2025 16:33

Çalıştığınız yerde ki mutemete bağlı. İsterse pazartesi maaşınızı yapar.


murat_326
Şube Müdürü
15 Mart 2025 16:35

Mart ayını alamazsin, nisan 15 de hepsini alırsın şampiyon

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