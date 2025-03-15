KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


15 Mart 2025 18:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Atanma Sonrası Durum

EKPSS 2025 ile MGM'ye Bilgisayar Müh. kadrosuna atandım. 20 Şubat'ta evrakları gönderdim. Bundan sonraki süreç nedir? Güvenlik ve arşiv araştırmalarından hangisi yapılacak? Ve kaç ay sürer bu süreç?

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