Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


15 Mart 2025 18:36
Meteoroloji Genel Müd. Mühendis Atanma Süreci

EKPSS 2025 ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Bilgisayar Müh. kadrosuna atandım. 20 Şubat'ta evrakları gönderdim. Bundan sonraki süreç nedir? Güvenlik ve arşiv araştırmalarından hangisi yapılacak? Ve kaç ay sürer bu süreç?

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