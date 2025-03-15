Doğu doğu tayinde puan durumu

İyi akşamlar devrelerim, abilerim. Doğu doğu tayin durumunda puan için sadece doğu doğu tayincilerin torbasında mı sıralamaya gireriz yoksa batıdan doğuya ve doğudan doğuya tayin isteyen herkes arasında mı sıralanır puanına göre.

İyi akşamlar devrelerim, abilerim. Doğu doğu tayin durumunda puan için sadece doğu doğu tayincilerin torbasında mı sıralamaya gireriz yoksa batıdan doğuya ve doğudan doğuya tayin isteyen herkes arasında mı sıralanır puanına göre.