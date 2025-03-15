Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2025 19:37
Doğu doğu tayinde puan durumu
İyi akşamlar devrelerim, abilerim. Doğu doğu tayin durumunda puan için sadece doğu doğu tayincilerin torbasında mı sıralamaya gireriz yoksa batıdan doğuya ve doğudan doğuya tayin isteyen herkes arasında mı sıralanır puanına göre.

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