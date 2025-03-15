2024-KPSS LİSANS

Ben hayatımda geçen yılki KPSS LİSANS sınavı gibi rezalet bir sınav görmedim, müfredatla alakası olmayan sorular, bir sorunun belki 3 tane doğru şıkkı vardı, ucu açık istenilen yere çekilebilecek sorulardı, genel yetenek kısmındaki türkçe sorularının %65 i zaten paragraf sorularıydı ki o soruları teknik olarak anlayıp cevaplamak için minimum 5 dakikalık zaman harcanması gerekir öyle ki bir sayfanın yarısı kadar uzun bir paragrafı okumak bile ciddi bir zaman kaybı.

Ben dahil tüm girenlere allah kolaylık versin allah yardım etsin, bu ülkede memur olmak bile nerdeyse piyangodan büyük ikramiye beklemek kadar zorlaştı herşey gibi buda siyasete dönüştü böyle ne...