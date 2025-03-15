KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


15 Mart 2025 19:46
2024-KPSS LİSANS

Ben hayatımda geçen yılki KPSS LİSANS sınavı gibi rezalet bir sınav görmedim, müfredatla alakası olmayan sorular, bir sorunun belki 3 tane doğru şıkkı vardı, ucu açık istenilen yere çekilebilecek sorulardı, genel yetenek kısmındaki türkçe sorularının %65 i zaten paragraf sorularıydı ki o soruları teknik olarak anlayıp cevaplamak için minimum 5 dakikalık zaman harcanması gerekir öyle ki bir sayfanın yarısı kadar uzun bir paragrafı okumak bile ciddi bir zaman kaybı.

Ben dahil tüm girenlere allah kolaylık versin allah yardım etsin, bu ülkede memur olmak bile nerdeyse piyangodan büyük ikramiye beklemek kadar zorlaştı herşey gibi buda siyasete dönüştü böyle ne...


figo0
Memur
15 Mart 2025 19:53
Bunu yazmak için geç kalmadın mı dostum.

ayhanalt
15 Mart 2025 19:55

Bu ülkede hepimiz her konuda geç kalmadık mı zaten?

figo0, 15 dk. önce
Bunu yazmak için geç kalmadın mı dostum.

ayhanalt
15 Mart 2025 19:59

Sınava yaklaşık 2 milyon vatandaş girdi, peki şu an itibariyle lisans düzeyinde kaç vatandaş memur olarak atandı? Atanabilenler ne çıkışlı? Atanabilenlerin özel durumları yokmuydu? Bu soruları cevabını bilen kaç kişi?

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