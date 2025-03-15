Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Mart 2025 20:06
İzmir çeşme de çalışma koşulları

İzmir çeşme ye geçiş yapmayı düşünüyorum hastane çalışma ortamı şartları nasıldır acaba eğer burası olmaz ise Gelibolu aklımda var ikisi arasında kaldım.

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