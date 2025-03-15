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Editörler : Lanet



Yasaklı
15 Mart 2025 20:07
Bir Şirkette Uzun Soluklu Yeredinebilmek ve Yükselebilmek....

Türkiye'nin şu an ki konjontüründe bir şirkette tutunabilmek için ne eğitim, ne profesyonellik, ne performans, ne tecrübe hiçbir işe yaramıyor. Patronların ve müdürlerin kaprisleri, doyumsuzlukları, çalışanların dedikoduları, kumpaslar, tiyatrolar, bir bakmışsınız ki kapının önündesiniz. İşsizler ordusuna bir iki. Maalesef bugünkü sistemde dürüstleri, iyileri, hakkaniyetli yaklaşanları, işini sevenleri yaşatmıyorlar, sistem böyle herşey birbirine entegre...

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