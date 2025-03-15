Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet



Yasaklı
15 Mart 2025 20:13
Alnımda Enayi mi Yazıyor :))

Bir işte tutunamam, çalışamam, evlenemem, yuva kuramam, alnımda enayi yazdığı için mi??

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuKelime OyunuSence üstteki üye nasıl biri?Son iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeSon kelimeden tek cümle oluşturİçinden geceni soyleŞu an ne dinliyorsunuz?Bugünkü Durumum

Sözlük

davulcu 2 mendilim işle yolla 1 zengin olursam 2 masura 2 annelerin silahları 3 verev 1 nişan kurdelası yutmak 5 arkeoloji 1 14 mart tıp bayramı 1 Fenerbahçe 1

Son Haberler

Bakan Bayraktar: TTK'ya Yeni İşçi Alımı YapılacakErdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak2030 Yılında İki Kez Ramazan YaşanacakMuayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdiİzmir'de mart ayı sıcaklığı rekor kırdı!

Editörün Seçimi

2025 Mart maaşlarımızı yazalımMemur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?