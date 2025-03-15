KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


15 Mart 2025 22:15
Mühendis, Asker Eş Durumu Tayini

Merhaba, ben yeni mezun bilgisayar mühendisiyim, eşim askeri personel. 2026 KPSS ile merkezi atama ile mühendis olarak atanmak istiyorum. Atandığımı varsayarsak eş durumundan yararlanabilir miyim? Bildiğim kadarıyla kamuda çalışan mühendis 657' ye tabi bu durumda doğrudan onun yanına gidebilir miyim? Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Teşekkürler.


kb0752.
15 Mart 2025 22:49

Yanlış bilmiyorsam 1 yıl çalıştıktan sonra verebilirsiniz ama eşinizin çalışma yılı kadrosu da öneml


mühendish1283
15 Mart 2025 23:08

Eşim de yeni başladı göreve, henüz bir yılı doldurmadı. Bir de her seferinde eş durumundan yararlanabiliyor muyum?

kb0752., 34 dk. önce

Yanlış bilmiyorsam 1 yıl çalıştıktan sonra verebilirsiniz ama eşinizin çalışma yılı kadrosu da öneml


kb0752.
15 Mart 2025 23:17

Siz çalışmaya başladıktan 1 yıl sonra eş durumu yapabilirsiniz yani fiilen bir yıl atandığınız yerde çalışmanız lazım. Eş durumu için kısıtlama yok diye biliyorum eşiniz her yer değiştirmede verebilirsiniz ama kabul edilip edilmeyeceği bakanlığa kalıyor

mühendish1283, 15 dk. önce

Eşim de yeni başladı göreve, henüz bir yılı doldurmadı. Bir de her seferinde eş durumundan yararlanabiliyor muyum?

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