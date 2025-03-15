Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Mart 2025 22:40
yeni yonetmelik kimleri kapsayacak
arkadaşlar genelge yayımladıginda süreler genelge yayınlandığı tarihten mi başlıyacak yoksa adam bir ile gelmiş 3 yıl kalmış 5 yıl sonra tayin mi olacak

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