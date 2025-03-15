KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


15 Mart 2025 22:43
Ticaret Bakanlığı ilanı hk.

herkese iyi forumlar.

Uluslararası ilişkiler 2024 KPSS P3'ten 83 puanım var. Bazı konularda fikirlerinizi almak isterim arkadaşlar.

Bu puan ile daha iyi memurluk, daha çok kazanan ya da çalışma şartları daha iyi olan memurluk gelir mi, beklemeli miyim?

Olur da atanırsam 1-2 yıl içinde başka bir memurluğa başvurabilir miyim?

Eğer bu ilana başvurmaya karar verirsem 1 kadro ya da 1 pozisyona başvurabiliyormuşuz, en mantıklı tercih hangisi olur ?

Muayene/muhafaza memuru olarak çalışan arkadaşlar varsa aldığınız son maaşı paylaşır mısınız? İşinizden memnun musunuz ? Yetkililerin mobbing ya da usulsüz işlem yaptırma durumları oluyor mu ?

herkese iyi forumlar

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