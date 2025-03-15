Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2025 22:55
Piyade Uzman çavuş asb. geçiş

Uzman çavuşken antidepresan kullanan astsubaylığa geçişte sorun yaşar mı yoksa göreve devam eder mi

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