Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


15 Mart 2025 22:55
Piyade Uzman çavuş assubay geçiş

Uzman çavuşken antidepresan kullanan astsubaylığa geçişte sorun yaşar mı yoksa göreve devam eder mi

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