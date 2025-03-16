Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


16 Mart 2025 00:48
Kamuda Çalışan Silahlı Özel Güvenlik Maaşları

Arkadaşlar kamuda vaya belediyelerde çalışan özel güvenlik maaşları ortalama ne kadar? Tediye ikramiye vs ile birlikte?

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