Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
16 Mart 2025 04:27
Mühendislik Mezunu Tekniker, Şube müdürü olursa kadro derecesi hakkında

Merhaba değerli arkadaşlar, 2. Dereceden 2/2 görev aylığına sahip Mühendislik mezunu Teknikerim, farzı misal Şube müdürlüğü sınavına girdim, kurumun açmış olduğu 3. Dereceden şube müdürlüğünü kazandım. Kazanılmış hak çerçevesinde şuanki mevcut kadro derecem ve görev aylığım olan 2.derece ve 2/2 görev aylığına tekrar düşürülürmüyüm. Bu arada son güncelleme ile yönetmelik değiştiğinden Teknikerlerde üniversitelerde şube müdürlüğü sınavına girebiliyor.


goyi_kölehi
Şef
16 Mart 2025 05:24

Gncll


cevherdudayev1
Daire Başkanı
16 Mart 2025 05:32

2 ye tekrar dönersin hatta bir ihtimal 68/b ye göre 1 bile olabilirsin

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