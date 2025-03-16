idare ile iyi geçinmenin bir formülü var mı?

parantez içinde müdür den söz ediyorum.

çalıştığım lisede öğrenci profilinden çok memnundum.

2-3 tane ihtimal bulabiliyorum yani norm fazlası olmamın (okulda istenmiyor olmanın) sebepleri olarak şöyle ki ilk ikisi çok çok güçlü ama son bahsedeceğim ihtimal çok düşük. yok denecek kadar hemde. neyse. objektivite uğruna o 3. ihtimale de yer vereceğim.

1) engelli personelim. Buna şimdi siz otomatik olarak "yahu müdürün engelle yani engelli öğretmen ile ne problemi olabilir ki ?" diye iç geçirebilirsiniz. Ancak özel olarak psikiyatri grubunda olduğumu da ekleyeyim. yanlız bu ihtimali 2. maddede vereceğim ihtimalle birleşik veya ilgili de düşünebilrsiniz çünkü başka öğretmenler...(okumaya devam ediniz)

2) başka öğretmenler in hakkımda şikayetleri veya dedikoduları olmuş olabilir buda son derece güçlü bir ihtimal malesef. Bazen bazı öğretmenler kıskançlık veya çekememe duumları yaşayabilyor.

3) işte o son derece güçsüz bulduğum ihtimal: "hocam o okulda alabileceğiniz ders yok ve hizmet puanı bakımından en düşük sizsiniz" seçeneği.

idareyi savunan bir idareci elbette ki hocam o en güçsüz gördüğünğüz seçenek asşında en güçlü ve doğru olan seçenekmiş diyebilir ama burada anlatmadığım detaylar da oluyor. boşuna öyle düşünmeyiniz yani.