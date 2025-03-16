Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Mart 2025 05:57
En az maliyetli sağlık hizmeti

Merhaba bir yakınım, yabancı uyruklu öğrenci olarak Türkiyede bulunuyor. 5 ayda 2 kere bayıldı. Nöroloji doktoruna götürmek istiyoruz fakat özel hastanede mr eeg oldukça yüklü bir tutar ile karşılaşırız. Devlet hastanesinden nasıl faydalanabiliriz? Yada farklı bir öneriniz var mı?

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