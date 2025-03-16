Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Mart 2025 08:42
Kredi Erken Kapatma
Arkadaşlar, bir kredimi erken kapatmıştım. Erken kapattığım için sigortanın kestiği ücreti geri vermeleri gerekmez mi?

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