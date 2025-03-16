KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Mart 2025 10:53
Ankara Mgu 2 güvenlik destek psikolog ve hukuk alıyor taban 60 puan

İlan sayfası burada katılana hayırlı olsun

https://www.mgu.edu.tr/wp-content/uploads/2025/03/Ankara-Muzik-ve-Guzel-Sanatlar-Universitesi-Rektorlugunden-Sozlesmeli-Personel-Alim-Ilani-14.03.2025.pdf

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