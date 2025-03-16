Devam eden mahkeme güvenlik soruşturmasını etkiler mi?

Merhabalar,

2021 yılında bir ilan sitesinden hesabıma girilerek ilan veriliyor ve bir başkasının kredi kartı kullanılarak ilan üste çıkartılıyor. Durumu fark edip hemen hesabı kapatıp suç duyurusunda bulunuyorum. Yapılan soruşturma sonucunda IP kayıtlarından hesabıma başkasının girdiği ortaya çıkıyor. Kartı kullanılan kişide şikayetçi oluyor bu süreçte, hesap bana ait olduğu için dava bana açılıyor. Şikayetçi olan kişi mahkemede tarafıma olan şikayetini geri çekiyor, maddi zararı da yok bankadan parasını geri alıyor ama asıl suçlu bir türlü adresinden bulunamadığı ve sürekli hakim değiştiği için dosya 4 senedir kapanmadı. Mayısta yine bir mahkemem var ve yine aynı tarihte güvenlik soruşturmasına gireceğim. Muhtemelen mahkeme güvenlik soruşturmasından 1 hafta önce olacak. Mahkeme tekrar uzarsa arşiv soruşturması benim memurluğu etkiler mi. ya da beraat alıp dosya kapanırsa yine memurluğa engel olur mu. Bu süreçte ne yapabilirim