Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2025 13:26
Memurlar netin reklamları bıktırdı .

Reklamdan ne bi yazı okuyabiliyoruz ne bi yazı yazabiliyoruz.


06ceyhun
Aday Memur
16 Mart 2025 13:59

Reklam kapatmamak icin girmiyorum cogu zaman


simonghost
Aday Memur
16 Mart 2025 14:03

Aynı şekilde bende bıktım ve birinin bu konu hakkında yazmasına sevindim. Girdiğim her kısımda en az 2 farklı reklam çıkıyor ve kapatmak için zaman kaybediyorum bu beni deli ediyor . Her girdiğim yerden de reklam çıkmaz ya . Siteye bir kere girdiğinde göster geç ne diye sürekli gösteriyorlar . Bu kadar da reklam geliri elde etmek içinde insanın konforunu bozamazsınız. Foruma giresim gelmiyor


Baybars.4
Aday Memur
16 Mart 2025 14:08

Ayarlar-dns ayarları-özel dns- dns.adguard.com şeklinde değiştirin, bütün reklamlar kayboluyor.


Nizamettin1453
Genel Müdür
16 Mart 2025 14:57

Aynen bıktırdı,


azmah
Genel Müdür
16 Mart 2025 14:58

Anasını avradını reklamı bitirin yoksa üyeliği iptal edin konuyu güncel tutalım .


Nizamettin1453
Genel Müdür
16 Mart 2025 14:58

Bukadar reklamcı olmayın be kardeşim , bişey okumak için 10 tane reklan kapatiyoz, hicbirinede bakmi

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