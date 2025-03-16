Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2025 13:31
İlk 3 tercihinizde hangi iller yer alacak?

Oncesinden en cok personel tarafindan tercih edilecek illeri bilip puanikiza gore tercihimizi ona gore sekillendirmek.


Melihy
Aday Memur
16 Mart 2025 13:32

Erzincan, gumushane, erzurum ilk 3 tercihim.


Brse
Memur
16 Mart 2025 13:35

Sam


tsubasa17
Memur
16 Mart 2025 13:47
Bence batıda ilk 3 te Balıkesir ve Bursa fix Olur diye düşünüyorum.

Melihy
Aday Memur
16 Mart 2025 13:51

Puanı dusuk olanlar batida sivas ilinde takili kalabilir :))


onur.bazili
Aday Memur
16 Mart 2025 14:37
Antep Adana Mersin

azmah
Genel Müdür
16 Mart 2025 15:47

Nereden yazacaksın kaç yıllıksin bunlarda önemli istatistik için

Melihy, 4 saat önce

Erzincan, gumushane, erzurum ilk 3 tercihim.


Melihy
Aday Memur
16 Mart 2025 16:29

2009 girisliyim konya'dan

azmah, 1 saat önce

Nereden yazacaksın kaç yıllıksin bunlarda önemli istatistik için


holhon66
Aday Memur
16 Mart 2025 16:42
6 yıl İstanbul şark tercihim maraş Hakkari Şırnak

Abuzertr
Aday Memur
16 Mart 2025 17:04

Adana Mersin Antalya

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