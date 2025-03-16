Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mart 2025 14:23
Adalet bakanı iftar esnasında özlük hakları vs açıklaması

Değerli meslektaşlarım dün akşam ki iftar sonrası bakanın personelin taleplerini bildiğini dile getirip düzenleme, iyileştirme yapılacak açıklamasını orada olup katılan kimse var mı.. ümit var değilim ancak bi gelişme olur mu sizce

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