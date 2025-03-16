Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2025 14:27
60 ay vadeli kredi kartı yapılandırma
Merhabalar. Şu an devam ediyor mu acaba bu 60 aya kadar yapılandırma ya da tekrar gündeme gelir mi? Bilgisi olan varsa sevinirim

furkan5555
Aday Memur
16 Mart 2025 14:33
selamlar. bu uygulama şu an mevcut mu acaba ya da gündeme gelir mi tekrar

Gökalp yıldız
Memur
16 Mart 2025 14:40

Evet, iş bankası kartımı yapılandırdım, 60 ay seçeneği vardı. Tabi 120.000 tl lik borç 300.000 TL'ye çıkıyor


sinanpolat22
Şube Müdürü
16 Mart 2025 14:59
vakıfta da devam ediyor. internet bankacılığından başvuramıyorsunuz şubeye gitmeniz gerekiyor
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