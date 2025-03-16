60 ay vadeli kredi kartı yapılandırma

Merhabalar. Şu an devam ediyor mu acaba bu 60 aya kadar yapılandırma ya da tekrar gündeme gelir mi? Bilgisi olan varsa sevinirim

Merhabalar. Şu an devam ediyor mu acaba bu 60 aya kadar yapılandırma ya da tekrar gündeme gelir mi? Bilgisi olan varsa sevinirim