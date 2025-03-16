Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Mart 2025 16:04
bayram tatili
9 gün olur mu acaba?

Dgncnns
Memur
16 Mart 2025 16:25
bu sene zor 3 günü idari izinli vereceklerini zannetmiyorum
Toplam 1 mesaj

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