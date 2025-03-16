Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


16 Mart 2025 17:05
Muhendislik bitiren teknisyen
demiryollarinda vagon teknisyeni olarak calisan biri 11/2 iken muh diplomasi verdiginde kaça düsmeli ,teknisyen oldugundan dolayi extra 1 derece ve 1kademe alir mi

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