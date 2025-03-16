Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


16 Mart 2025 17:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

EKPSS 2025 ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Bilgisayar Müh. kadrosuna atandım. 20 Şubat'ta evrakları gönderdim. Bundan sonraki süreç nedir? Güvenlik ve arşiv araştırmalarından hangisi yapılacak? Ve kaç ay sürer bu süreç?

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