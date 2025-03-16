Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


16 Mart 2025 17:55
Sözleşmeli Personel Karşılıklı Yer Değiştirme (BECAYİŞ) Sorunu

Sözleşmeli Personel Karşılıklı Yer Değiştirme (BECAYİŞ) Sorunu

Tek çözüm kanun değişikliğidir.

Örnek;

Madde X-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafında yer alan "can güvenliği ve sağlık sebepleri" ibaresi "can güvenliği, sağlık sebepleri ve karşılıklı yer değiştirme " şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki değişikliğin torba kanunda olması sorunu çözer.

https://buromemursen.org.tr/3-1e-tabi-memurlara-becayis-hakki-verilsin

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