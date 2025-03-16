KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


16 Mart 2025 18:28
POMEM SKOLYOZ

Arkadaşlar 32.dönem POMEM'e hazırlanıyorum ve tedbir amaçlı skolyoz filmi çekildim geçen ay ve 9 derece skolyoz çıktı ve POMEM'de 10 derece üstü skolyoz engel fakat oraya gittiğimde doktor skolyozumu farkedip tekrar film çekmeye gönderir mi yoksa e nabzımda 9 derece olduğunu görüp sağlam basar mı sizce? genel sağlıkta skolyoz filmi çekilmeye çekiniyorum çünkü yanlış ölçtükleri olayabiliyormuş fazla ölçebiliyorlarmış yani o yüzden e nabzımda 9 derece olduğunu görüp filme gönderme gereği duymadan sağlam basar mı yoksa tedbğr amaçlı skolyoz filmine gönderir mi? buraya skolyoz filmimim linkini bırakıyorum derecesi hakkında da fikir belirtirseniz sevinirim. https://hizliresim.com/cely4ec

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