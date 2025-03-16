Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


16 Mart 2025 19:12
Lisans bitirmek
Önlisans mezunu bir sözleşmeli çalışan personel lisans bitirdiği vakit yeniden farklı bir kuruma merkezi ya da 4 b li olarak atababilir mi? Bekleme şartı olmadan.

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