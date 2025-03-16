Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2025 20:29
lojman müracaat işlemleri
selamun aleyküm arkadaşlar lojman müracaatı için hqngi ayda başvurmamız gerek çıkması durumunda ne kadar sürede lojmana geçmemiz gerekiyor bilgi veren arkadaşlara teşekkür ederim

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