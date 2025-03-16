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Editörler : supporters.alex 10


16 Mart 2025 21:05
Süper Lig Tahmin Yarışması 29. Hafta

Maç Başlangıcı: 28 Mart 2025 Saat: 16:00

Antalya-Alanya

Kayseri-Hatay

Konya-Gaziantep

Sivas-Adana demir

Samsun-Kasımpaşa

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Bodrum-Fenerbahçe

Trabzon-Göztepe

Beşiktaş-Galatasaray

Eyüp-Başakşehir

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Mönchengladbach-Leipzig

Fiorentina-Atalanta

Napoli-Milan

Monaco-Nice

Maç Skoru: Beşiktaş-Galatasaray

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